найти ×
   
  • USD +0.42
    64.59
  • EUR +0.14
    72.72
СохранитьСохранено0
×

101664

Девять медсестёр роддома одновременно забеременели

Small dd3dc5f883
  • 27 марта 2019, 22:32
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В родильном отделении больницы города Портленд, США, забеременели сразу 9 медсестёр. Фотография счастливых будущих мам была опубликована на страничке в Facebook. На снимке, на котором в кадр попало только восемь из девяти молодых женщин, каждая из них держит в руках лист бумаги с предполагаемым сроком родов. Дети медсестёр будут рождаться на свет с апреля по июль 2019 года.

Так прекрасно, встречаться на работе с такими же беременными, как ты сама. Нам всегда есть о чём поговорить, мы сравниваем свои животы, делимся ощущениями и обсуждаем всякие интересные вещи — рассказала одна из будущих мам и добавила, что они собираются ходить друг другу на роды.

В лечебном учреждении заявили, что рады за женщин и уже ищут кем заменить такое количество своих сотрудников. Подобный случай произошёл в 2018 году. Тогда забеременели сразу 16 медсестёр больницы штата Аризона. Девушки заявили, что не договаривались одновременно стать мамами. К слову, в Америке матерям новорожденных детей предоставляется неоплачиваемый отпуск на 12 недель.

Недавно «Ридус» рассказывал, как невинная фотография мальчика и девочки в костюмах медиков, перессорило взрослых, которые посчитали снимок сексистским и оскорбительным.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале
30035834читать позжечитаю позже
Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
19228183читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

4024474читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

301704434читать позжечитаю позже