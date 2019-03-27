Девять медсестёр роддома одновременно забеременели

В родильном отделении больницы города Портленд, США, забеременели сразу 9 медсестёр. Фотография счастливых будущих мам была опубликована на страничке в Facebook. На снимке, на котором в кадр попало только восемь из девяти молодых женщин, каждая из них держит в руках лист бумаги с предполагаемым сроком родов. Дети медсестёр будут рождаться на свет с апреля по июль 2019 года.

Так прекрасно, встречаться на работе с такими же беременными, как ты сама. Нам всегда есть о чём поговорить, мы сравниваем свои животы, делимся ощущениями и обсуждаем всякие интересные вещи — рассказала одна из будущих мам и добавила, что они собираются ходить друг другу на роды.

В лечебном учреждении заявили, что рады за женщин и уже ищут кем заменить такое количество своих сотрудников. Подобный случай произошёл в 2018 году. Тогда забеременели сразу 16 медсестёр больницы штата Аризона. Девушки заявили, что не договаривались одновременно стать мамами. К слову, в Америке матерям новорожденных детей предоставляется неоплачиваемый отпуск на 12 недель.

Недавно «Ридус» рассказывал, как невинная фотография мальчика и девочки в костюмах медиков, перессорило взрослых, которые посчитали снимок сексистским и оскорбительным.