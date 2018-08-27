Суд начал арестовывать задержанных в Крыму террористов

Киевский районный суд Симферополя арестовал двух предполагаемых участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России), задержанных несколькими часами ранее на территории полуострова.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, представляющего интересы одного из подозреваемых, в среду ожидается избрание меры пресечения для еще 10 человек. Судьба 8 остальных задержанных будет решаться завтра, передает ТАСС.

По данным собеседника агентства, молодым людям инкриминируют статью «Участие в деятельности террористической организации». При этом, сторона защиты собирается обжаловать решение об аресте, уточнил Кубердинов.

Напомним, 20 предполагаемых участников террористической организации были задержаны днем 27 марта в результате совместной операции ФСБ, МВД и Росгвардии.

Ранее в Сети появилось видеозапись оперативного мероприятия силовиков.