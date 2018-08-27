найти ×
   
  • USD +0.42
    64.59
  • EUR +0.14
    72.72
СохранитьСохранено0
×

00360

Суд начал арестовывать задержанных в Крыму террористов

Small 25de0a1fdb

© youtube.com

Киевский районный суд Симферополя арестовал двух предполагаемых участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России), задержанных несколькими часами ранее на территории полуострова.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, представляющего интересы одного из подозреваемых, в среду ожидается избрание меры пресечения для еще 10 человек. Судьба 8 остальных задержанных будет решаться завтра, передает ТАСС.

По данным собеседника агентства, молодым людям инкриминируют статью «Участие в деятельности террористической организации». При этом, сторона защиты собирается обжаловать решение об аресте, уточнил Кубердинов.

Напомним, 20 предполагаемых участников террористической организации были задержаны днем 27 марта в результате совместной операции ФСБ, МВД и Росгвардии.

Ранее в Сети появилось видеозапись оперативного мероприятия силовиков.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
11351716читать позжечитаю позже
История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
30513881читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды

Правда посмертно.

19228183читать позжечитаю позже

Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?27 августа 2018

Узнайте, какое впечатление вы производите.

4045484читать позжечитаю позже