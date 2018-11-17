Кандидат в президенты Украины разочаровался в выборах и отказался от борьбы

Кандидат на пост президента Украины Александр Мороз отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Об этом один из 39 официально зарегистрированных претендентов сообщил своим подписчикам в Facebook.

Свое решение Мороз объяснил разочарованием в характере нынешней президентской кампании, которая, по его словам, призвана обеспечить «псевдодемократическое прикрытие борьбы олигархов с олигархами за доступ к власти».

Актив партии считает нецелесообразным продолжать мое участие в кампании — политическом фарсе, смирившись с его сутью. Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост президента Украины, — заключил Александр Мороз.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта. Для победы в первом туре одному из кандидатов потребуется набрать не менее 50% голосов избирателей.

На данный момент наиболее широкую поддержку имеют Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, действующий главы страны Петр Порошенко и Юрий Бойко.

Ранее представители предвыборного штаба кандидата Зеленского заявили о намерении запустить процедуру параллельного подсчета голосов.

Несколько дней назад также стало известно, что Россия не будет направлять своих наблюдателей на предстоящие выборы. До этого соответствующий закон, запрещающий российским наблюдателям въезд на территорию Украины, был принят в Киеве.