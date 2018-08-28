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СК пригрозил уголовным преследованием литовским судьям

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Апелляционный суд Литвы. © wikipedia.org

Следственный комитет России (СК) проводит проверку в отношении действий представителей Вильнюсского окружного суда. На основании ее результатов будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Вынесение заведомо неправосудных приговоров», заявила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

Литовские судьи нарушили один из общепризнанных принципов международного права и уголовного процесса — недопустимости придания уголовному закону обратной силы. Очевидно, что такое решение не имеет ничего общего с понятием и целями правосудия, — сообщили в СК.

Претензии Следственного комитета к литовским судьям связаны с озвученным ранее приговором бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову.

Напомним, Вильнюсский суд признал гражданина России виновным в совершении военных преступлений, а также преступлений против человечности, назначив 94-летнему участнику Великой Отечественной войны 10 лет тюремного заключения.

Как уточнила Светлана Петренко, граждане иностранных государств, совершившие преступление за пределами РФ, могут быть привлечены к уголовной ответственности в случае, если их противозаконные действия были направлены против интересов России или ее отдельных граждан.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты не были допущены на сегодняшнее заседание литовского суда.

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