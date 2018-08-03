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Специалисты МУРа проводят обыск в московском отделении «Яблока»

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© Мосяблоко

Сотрудники Московского уголовного розыска (МУР) устроили обыск в столичном отделении партии «Яблоко». Сведения о проводимом мероприятии подтвердил член политкомитета Сергей Митрохин.

В офис нагрянул уголовный розыск. Младший оперуполномоченный Дуплякин сообщил мне о телефонном звонке в службу „02“ о том, что мы распространяем экстремистскую литературу, — сообщил представитель партии на своей страничке в Twitter.

В беседе с изданием «Коммерсант» пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев рассказал, что прибывшие в офис сотрудники изымают образцы агитационной продукции.

По его предположению, причиной визита представителей МУРа может быть газета, посвященная теме реновации.

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