Супергероев нарисовали людьми с «нормальным» телом
- 27 марта 2019, 17:05
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
1. Чудо-женщина (верхнее фото)
От супергероев мы ждём, что они будут умными, смелыми, ловкими, бесстрашными и вообще идеальными. Комиксы Marvel и DC оправдывают наши ожидания, а кроме того, в них демонстрируются совершенные фигуры и прекрасные лица.
Художники портала Bulimia.com решили задаться вопросом, изменилась бы способность Супермена побеждать зло, будь у него тело, например, Гомера Симпсона, и нарисовали серию обложек с супергероями, которым присвоили средний американский тип телосложения. А так как портал занимается помощью людям с расстройствами пищевого поведения, то герои комиксов были избавлены от точёных фигур и изображены со складками на животе и пухлыми бёдрами. Давайте посмотрим.
2. Бэтмен и Ядовитый Плющ
3. Женщина-кошка
4. Чёрная Вдова
5. Капитан Америка
6. Чёрная Кошка
7. Пауэр Гёрл
8. Псайлок
9. Джина Грей
10. Роуг
11. Железный Человек
12. Шторм
Как лучше выглядят супергерои — до или после преображения?
Войти через социальные сети: