Супергероев нарисовали людьми с «нормальным» телом

1. Чудо-женщина (верхнее фото)

От супергероев мы ждём, что они будут умными, смелыми, ловкими, бесстрашными и вообще идеальными. Комиксы Marvel и DC оправдывают наши ожидания, а кроме того, в них демонстрируются совершенные фигуры и прекрасные лица.

Художники портала Bulimia.com решили задаться вопросом, изменилась бы способность Супермена побеждать зло, будь у него тело, например, Гомера Симпсона, и нарисовали серию обложек с супергероями, которым присвоили средний американский тип телосложения. А так как портал занимается помощью людям с расстройствами пищевого поведения, то герои комиксов были избавлены от точёных фигур и изображены со складками на животе и пухлыми бёдрами. Давайте посмотрим.

2. Бэтмен и Ядовитый Плющ

3. Женщина-кошка

4. Чёрная Вдова

5. Капитан Америка

6. Чёрная Кошка

7. Пауэр Гёрл

8. Псайлок

9. Джина Грей

10. Роуг

11. Железный Человек

12. Шторм

Как лучше выглядят супергерои — до или после преображения?