В продаже появилась инвалидная коляска-трансформер

Американский стартап AbleChair представил свою новую разработку — мобильную инвалидную коляску, которая позволит людям менять положение тела.

В коляске пассажир получит возможность без особых препятствий выполнять привычные действия — доставать продукты с верхних полок, работать за компьютером и заезжать в общественный транспорт или автомобиль.

Многофункциональность инвалидной коляски позволит человеку занимать горизонтальное и вертикальное положение во время движения. Управлять коляской можно с помощью мобильного приложения в телефоне, отмечают ученые.

Традиционная инвалидная коляска — незаменимое и гениальное изобретение человечества, но, увы, она ограничивает возможности человека перемещаться в пространстве. Технологии развиваются, и здорово, что мы можем применить их для таких важных вещей, — отметили разработчики.

Новая инвалидная коляска позволит пассажиру быть более мобильным: он сможет управлять положением коляски с помощью джойстика или смартфона. Специальные датчики и контроллеры позволят человеку подняться над землей в сидячем положении или помогут ему распрямить ноги, чтобы встать в полный рост.

Также у коляски можно менять уровень наклона сиденья, что позволит человеку комфортно себя чувствовать в транспорте или за рабочим столом.

Также коляска может опуститься, буквально сравняться с полом, чтобы пассажир смог легко переместиться на горизонтальную поверхность.

У AbleChair также есть функция автоматической настройки положения, которая будет незаметно менять положение тела пассажира в течение дня. Это позволит улучшить кровоток и самочувствие, уверены ученые.

Еще одна возможность AbleChair — это реабилитационный тренажер для ходьбы. Коляска может принимать вертикальное положение, а с помощью подлокотников и крепежа ног человек надежно фиксируется в кресле и может передвигаться на небольшие расстояния.

Инвалидная коляска AbleChair может разгоняться до 6,4 км/ч, а одного заряда аккумулятора хватит на 32 км пути.

Известно, что цена по предзаказу составит 7995 долларов, первые поставки коляски начнутся в октябре 2019 года.