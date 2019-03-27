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Путин утвердил новое название Кемеровской области

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© Донат Сорокин/ТАСС

Президент России Владимир Путин утвердил новое официальное название для Кемеровской области. Регион получил двойное наименование Кемеровская область — Кузбасс.

Соответствующий указ главы государства, предусматривающий внесение поправок в первую часть 65-й статьи Конституции РФ, в среду опубликовал официальный портал правовой информации.

В частности, в документе сказано о необходимости учета нововведения при подготовке очередного издания основного закона страны. Контролировать исполнение поручения будет администрация президента.

Ранее неофициальное название Кузбасс широко использовалось для наименования региона в разговорной речи, отмечает РЕН ТВ.

Напомним, на минувшей неделе свое название сменила столица Казахстана Астана. Теперь она носит имя первого президента бывшей советской республики.

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