Тест: Вспомните ли вы отличия фильма и книги, по которой он был снят?

Фильм без интересного сюжета не спасут ни спецэффекты, ни головокружительные трюки. И даже самые знаменитые актёры не вытянут кино с плохим сценарием. Поэтому качественное кино очень часто создаётся на основе книг. Тексты популярных произведений превращают в сценарий и экранизируют, собирая миллионы долларов в прокате. Однако в процессе производства фильмов режиссёр зачастую не точно следует книжному сюжету, вольно интерпретируя некоторые его части.

А вы вспомните, чем отличается фильм от книги, по которой он был снят? Давайте проверим! В списке культовые «Война и мир», «Унесённые ветром», «Властелин колец», «Завтрак у Тиффани», «Гарри Поттер» и другие известные экранизации.

Какой результат получился? Всё вспомнили? Расскажите в комментариях.