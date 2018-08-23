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«Талантливый человек»: бывший начальник Абызова описал их работу в 90-е

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Иван Стариков © Станислав Красильников/ТАСС

Бывший начальник обвиненного в многомиллиардном мошенничестве экс-министра Михаила Абызова рассказал о его первых шагах на политическом поприще.

По словам ведущего научного сотрудника Института социально-политических исследований РАН Ивана Старикова, у которого экс-министр работал помощником депутата, Абызов с детства обладал математическим талантом.

Талантливый человек, бесспорно. С малых лет пошел подрабатывать. Его приняли в Холмогорскую школу, куда брали особо математически одаренных детей. Со второго курса мехмата МГУ ушел в бизнес, — рассказал Стариков.

По его словам, Абызов пришел к нему в 1994 году и попросился в помощники.

Когда Стариков боролся за пост губернатора Новосибирской области, будущий министр Открытого правительства был в его команде, сообщает телеканал «360».

Позже, по словам Старикова, Абызов спас посевную кампанию, когда поставил по зачетной схеме солярку новосибирским аграриям, у которых не было топлива.

Потом на Абызова обратил внимание Чубайс и пригласил в свою команду бороться с зачетами.

Стариков отметил, что за несколько лет они с Чубайсом полностью вернули «оплату деньгами в энергосистеме России».

Человек, который рулил такими масштабами, всегда хочет быть лидером. Это безусловно. Иначе бы он не смог бы решить поставленные задачи и не разбогател бы. Безусловно, у него есть дерзость и смелость. Этого не отнимешь, — приводит телеканал слова сотрудника института РАН.

По словам Старикова, в начале 2000-х их дороги с Абызовым разошлись, они остались только приятелями, которые встречались, «кланялись друг другу» на форумах и прочих экономических мероприятиях.

По информации СМИ, Абызов приехал в Россию из Италии на день рождения коллеги — предположительно, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Экс-чиновника задержали по дороге из терминала бизнес-авиации Внуково-3.

Адвокаты бывшего министра по делам Открытого правительства рассказали, что обвинение против Михаила Абызова строится вокруг одной сделки.

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