Древняя свалка помогла узнать причину падения Византийской империи

Новая статья, опубликованная в научном журнале Proceeding of the National Academy of Sciences, рассказала об интересном наблюдении, которое сделали археологи во время раскопок руин города Халуцы.

По остаткам мусора в культурном слое ученые обнаружили возможные причины упадка Византийской империи.

Группа археологов исследовала руины древнего набатейского города в пустыне Негев, который когда-то был столицей византийской провинции Палестина Салютарис. Известно, что в VI—VII в еках Халуца пришла в упадок, предположительно, из-за арабского завоевания, которое лишило Византию большей части земель.

Археологи решили исследовать древний византийский мусор, который до сих пор хранится под землей в культурном слое. В Халуце, как и в других римских городах, мусор всегда вывозили за пределы города.

Одну из таких свалок и нашли ученые. По останкам древесного угля и расколотым глиняным черепкам удалось выяснить, что их выбросили в 550-х годах. После этого мусор из города не вывозили, то есть городское хозяйство уже развалилось, считают ученые.

Незадолго до того, как в городе что-то случилось, люди перестали утилизировать мусор в 530—540-х годах. В это же время в Тихом океане произошло несколько извержений вулканов, — рассказали авторы исследования.

Активность вулканов привела к обильным выбросам пепла, атмосферу заволокла дымка, и температура на планете постепенно стала снижаться. Начался позднеантичный малый ледниковый период.

Следы похолодания ученые находили и ранее, например на Алтае и в Азии.

С началом холодов совпало и появление Юстиниановой чумы — первой в истории зарегистрированной пандемии этого заболевания. Эти события во многом сказались на экономике Восточной Римской империи.

Как показали предыдущие археологические и геологические исследования, в середине VI века в ледяных кернах из Альп становится меньше свинца. Металл попадал туда в результате добычи серебра, следовательно, в тот период его меньше добывали и серебряных монет чеканили тоже меньше.



Также известно, что Халуца была одним из центров виноделия и город стоял на знаменитом торговом Пути благовоний. Спад экономики также сказался и на спросе вина, из-за чего местные жители начали беднеть.

Климатические изменения связаны с судьбой Римской, а затем и Византийской империи. Расцвет Римской республики и империи пришелся на климатический оптимум, потепление, которое длилось с II века до н. э. по III н. э. Как только начинаются похолодания, происходит падение Западной Римской империи, — заключили ученые.

Восточная Римская империя могла пасть не из-за внешней агрессии, а из-за климатических изменений, которые сильно повлияли на экономику и уклад жизни.