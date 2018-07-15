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На Урале родителям 9-летнего «минера» грозит иск на сотни тысяч рублей

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© vk.com

В Нижнем Тагиле полиция установила личность человека, сообщившего 23 марта о бомбе в торговом центре DEPO.

После его звонка из ТЦ были эвакуированы 200 человек, а здание в течение двух часов было оцеплено.

Выяснилось, что «террористом» оказался 9-летний мальчик.

По словам ребенка, он зашел на сайт кинотеатра, находящегося в ТЦ, через мобильный телефон, после чего случайно произошло телефонное соединение.

Сначала он ничего не ответил, а когда еще раз дозвонился до кинотеатра, сказал, не задумавшись о последствиях, взявшей трубку женщине, что «здание заминировано».

Как отмечает TagilCity.ru, сейчас юристы компании-собственника подсчитывают убытки, произошедшие из-за звонка 9-летнего ребенка. Предположительно, его родителям грозит иск на сотни тысяч рублей.

Ранее, как сообщал «Ридус», в Екатеринбурге задержали мужчину, который 13 марта сообщил о минировании в городе торгово-развлекательного центра «Мегаполис».

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