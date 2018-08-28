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В Венесуэле неизвестные напали на машину Гуайдо

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

В столице Венесуэлы Каракасе неизвестные люди забросали различными предметами автомобиль, в котором ехал глава оппозиционного парламента Хуан Гуайдо.

Видеозапись с нападением опубликовал в своем официальном микроблоге в Twitter местный телеканал VPI TV.

На кадрах зафиксировано, как машина Гуайдо едет по улице. Когда автомобиль останавливается на светофоре, к нему бросается какой-то человек и пытается открыть двери, пинает машину ногой. Далее загорается зеленый свет, автомобиль трогается, а собравшиеся на улице люди начинают бросать в него какие-то предметы.

Когда Гуайдо выехал из Национальной ассамблеи, его машина была атакована, — сообщил телеканал.

Несколько дней назад лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о подготовке его сторонников к проведению операции «Свобода», целью которой является государственный переворот и захват власти в Венесуэле.

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