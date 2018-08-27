Скончался исполнитель роли графа Калиостро Нодар Мгалоблишвили

В Тбилиси скончался заслуженный артист Грузии, актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили, более всего известный зрителям стран бывшего СССР по роли графа Калиостро в фильме режиссера Марка Захарова «Формула любви».

«Актер ушел из жизни в возрасте 87 лет», — сообщает ФАН со ссылкой на грузинские СМИ.



Мгалоблишвили родился в Тифлисе в бедной семье. После школы поступил на актерский факультет Тбилисского театрального института. После обучения, с 1954 года, начал работу в Тбилисском академическом театре имени Марджанишвили. Мгалоблишвили особенно ярко удавалось играть отрицательных персонажей.



Напомним, в марте 2019 года ушли из жизни сразу несколько знаковых фигур советского и российского кино. Среди них — кинорежиссер, сценарист, актер и педагог, кавалер шести российских орденов, народный артист Советского Союза Марлен Хуциев, снявший такие картины «Весна на Заречной улице» (1956), «Застава Ильича» (1964) и «Июльский дождь» (1966). Хуциеву было 93 года.

В начале марта в возрасте 96 лет скончался актер театра и кино, театральный педагог, народный артист СССР Владимир Этуш. На его счету около сорока фильмов, в том числе культовые советские картины «Овод», «Председатель», «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Буратино». Без малого 65 лет, с 1945 года, Этуш служил в Театре имени Вахтангова, где сыграл десятки ролей и был одним из ведущих актеров.