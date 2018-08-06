На аэродроме в Ульяновске военнослужащий врезался на грузовике в самолет

Управлявший грузовым автомобилем военнослужащий повредил на аэродроме «Ульяновск-Восточный» самолет Ту-154.

Инцидент произошел днем 26 марта.

Совершая маневр, водитель столкнулся с самолетом Ту-154, принадлежащем Министерству обороны, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, самолет получил незначительные повреждения, однако только после проведения осмотра будет принято решение, требуется ли воздушному судну ремонт.

Ранее сообщалось, что специальный автомобиль, осуществлявший противообледенительную обработку самолета в аэропорту Ноябрьска, столкнулся с лайнером Airbus А320 авиакомпании «Ямал».