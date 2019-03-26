СМИ: семья экс-сенатора Арашукова покупала лояльность ставропольской газеты

Подозреваемый по статьям «Мошенничество» и «Создание преступного сообщества» Рауль Арашуков, отец экс-сенатора Рауфа Арашукова, платил ставропольским журналистам за хвалебные статьи о нем, сообщает NewsTracker.

По данным издания, Арашуков-старший обеспечивал «Открытой газете» массовую подписку от предприятий «Газпрома» в Ставропольском крае.

Журналисты выяснили, что издающая «Открытую газету» компания ООО «СВ» получила в 2016—2018 годах за подписку 3,7 миллиона рублей. Еще 1,1 млн рублей поступил на счет другой организации, также подконтрольной главному редактору «Открытой газеты» Людмиле Леонтьевой.

Как пишет NewsTracker, заключение ФАС подтвердило, что стоимость корпоративной подписки на периодические издания закладывается в тарифы газового монополиста, поэтому выходит, что коммерческое издание, которое позиционирует себя как независимое, напрямую существует за счет жителей Северного Кавказа, большинство из которых, возможно, даже не читает «Открытую газету».

В конце января 2019 года Басманный суд Москвы арестовал Рауля Арашукова на два месяца. Днем ранее эта же инстанция избрала аналогичную меру пресечения в отношении сына Арашукова-старшего Рауфа, который был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации. Его подозревают в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля.

Сегодня, 26 марта, Басманный суд Москвы продлил срок предварительного расследования по делу сенатора Рауфа Арашукова на четыре месяца, сообщает ФАН.

