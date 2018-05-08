ФСО и МВД пресекли кражу кабеля спецсвязи рядом с Кремлем

Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) совместно с МВД пресекли попытку кражи кабеля правительственной связи недалеко от Кремля.

В Центре по связям с прессой и общественностью ФСО уточнили, что на работе спецсвязи это никак не сказалось.

«Один из злоумышленников был задержан на месте, а второй — предпринял попытку сбежать, прыгнув в Москва-реку. Его спасли», — приводит сообщение Центра ТАСС.

Также отмечается, что попытка кражи кабеля была предпринята во время ремонтных работ на Большом Москворецком мосту.