ФСО и МВД пресекли кражу кабеля спецсвязи рядом с Кремлем
- 26 марта 2019, 17:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) совместно с МВД пресекли попытку кражи кабеля правительственной связи недалеко от Кремля.
В Центре по связям с прессой и общественностью ФСО уточнили, что на работе спецсвязи это никак не сказалось.
«Один из злоумышленников был задержан на месте, а второй — предпринял попытку сбежать, прыгнув в Москва-реку. Его спасли», — приводит сообщение Центра ТАСС.
Также отмечается, что попытка кражи кабеля была предпринята во время ремонтных работ на Большом Москворецком мосту.
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