найти ×
   
  • USD -0.33
    64.17
  • EUR -0.34
    72.58
СохранитьСохранено0
×

-102974

ФСО и МВД пресекли кражу кабеля спецсвязи рядом с Кремлем

Small f1a6d446e0

© Сергей Карпухин/ТАСС

Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) совместно с МВД пресекли попытку кражи кабеля правительственной связи недалеко от Кремля.

В Центре по связям с прессой и общественностью ФСО уточнили, что на работе спецсвязи это никак не сказалось.

«Один из злоумышленников был задержан на месте, а второй — предпринял попытку сбежать, прыгнув в Москва-реку. Его спасли», — приводит сообщение Центра ТАСС.

Также отмечается, что попытка кражи кабеля была предпринята во время ремонтных работ на Большом Москворецком мосту.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
4024420читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
290704434читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов

Размножив окружающую действительность.

10248948читать позжечитаю позже
|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?08 мая 2018

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

21017527читать позжечитаю позже