Мать и дочь с разницей в возрасте в 23 года принимают за сестёр

Андреа Мальчевски (Andrea Malczewski) и Шэрон Гауз (Sharon Gause) живут в Америке и неустанно поражают всех, кто видит их вместе. Дело в том, что женщин постоянно принимают за сестёр, но на самом деле они мать и дочь: Андреа 34 года, а Шэрон 57 лет, и она уже бабушка двоих внуков. Угадайте, кто из них старше?

Андреа живёт на Гавайях и воспитывает двоих детей, а Шэрон проживает в Вашингтоне. Они обе работают парикмахерами и вместе ходят на тренировки, когда встречаются. Дочь говорит, что секрет молодости её матери в правильном питании и здоровом образе жизни. Раз в неделю Шэрон устраивает длительные пробежки, а из вредной еды иногда позволяет себе только шоколад.

На необычайно моложавую бабушку обратило внимание издание The Sun: «Мы с мамой очень близки, и, хотя живём отдельно, стараемся почаще видеться. Удивление людей можно понять, ведь моя мама выглядит так, как будто ей 30 лет, а не почти 60», — рассказала Андреа журналистам.

Чтобы ещё больше ввести людей в заблуждение, мать и дочь недавно перекрасились и сделали одинаковые стрижки. И женщина с седыми волосами на фото — это 34-летняя Андреа.

К слову, дочка часто помогает маме выбирать одежду, возможно ещё и поэтому 57-летняя Шэрон выглядит так молодо. «Моя мама любит носить обтягивающие миди-платья, но не любит мини-юбки, из нас двоих их ношу только я», — говорит американка с Гавайев.



Сама 57-летняя женщина утверждает, что оставаться удивительно молодой ей помогает хорошая косметика для лица, а ещё то, что она никогда не забывает наносить солнцезащитный крем.

«Я вышла замуж в 1982 году. И мой муж Роб говорит, что сейчас я выгляжу даже лучше, чем 37 лет назад», — смеётся Шэрон, у которой есть ещё 32-летний сын Джейсон.

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