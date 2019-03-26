МВД проверяет сообщение о массовой драке силовиков в Элисте
- 26 марта 2019, 17:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Калмыкии проводится служебная проверка в отношении сотрудников полиции, предположительно участвовавших в массовом конфликте, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее СМИ сообщили о массовой драке, в которой якобы приняли участие более 40 представителей силовых ведомств.
В частности, речь шла о стычке, в которой с одной стороны участвовали начальник столичного уголовного розыска, его заместитель и два оперативника, а с другой — три сотрудника правоохранительных органов Калмыкии.
Также упоминалось о том, что в этот конфликт был якобы втянут криминальный авторитет по кличке Тюля.
«По решению руководства ГУ СБ МВД России представитель главка направлен в Республику Калмыкия для контроля за проведением проверки информации о причастности сотрудников органов внутренних дел региона к инциденту в одном из развлекательных заведений города Элисты в ночь с 23 на 24 марта», — цитирует Волк «Интерфакс».
Проверяющим предстоит изучить видеозаписи конфликта и установить все обстоятельства произошедшего.
В мае 2015 года после побоища силовиков были отправлены в отставку руководители МВД Абхазии.
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