МВД проверяет сообщение о массовой драке силовиков в Элисте

В Калмыкии проводится служебная проверка в отношении сотрудников полиции, предположительно участвовавших в массовом конфликте, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее СМИ сообщили о массовой драке, в которой якобы приняли участие более 40 представителей силовых ведомств.

В частности, речь шла о стычке, в которой с одной стороны участвовали начальник столичного уголовного розыска, его заместитель и два оперативника, а с другой — три сотрудника правоохранительных органов Калмыкии.

Также упоминалось о том, что в этот конфликт был якобы втянут криминальный авторитет по кличке Тюля.

«По решению руководства ГУ СБ МВД России представитель главка направлен в Республику Калмыкия для контроля за проведением проверки информации о причастности сотрудников органов внутренних дел региона к инциденту в одном из развлекательных заведений города Элисты в ночь с 23 на 24 марта», — цитирует Волк «Интерфакс».

Проверяющим предстоит изучить видеозаписи конфликта и установить все обстоятельства произошедшего.

В мае 2015 года после побоища силовиков были отправлены в отставку руководители МВД Абхазии.