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РФС наказал Погребняка за критику натурализации иностранных футболистов

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

Нападающий «Урала» Павел Погребняк поплатился за свои высказывания о натурализации футболистов сборной России.

Комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал его на 250 тысяч рублей.

«Погребняк объяснил свое выступление, члены комитета внимательно отнеслись к этому и приняли решение применить к Павлу Погребняку санкцию в виде штрафа», — цитирует «Интерфакс» руководителя комитета РФС по этике Семена Андреева.

Футболист также условно дисквалифицирован до конца сезона во всех турнирах под эгидой РФС.

Как пишет ФАН, Андреев добавил, что Погребняк имеет право в течение трех дней подать апелляцию в соответствующий комитет РФС, поскольку по истечении этого срока решение вступает в силу.

На пресс-конференции Погребняк принес извинения за свои высказывания.

Как сообщал «Ридус», недавно футболист заявил, что ему «смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России», и пояснил, что не видит смысла в предоставлении иностранным футболистам российского гражданства ради того, чтобы они выступали за национальную команду. В частности, он выразил недоумение по поводу того, что бразилец Ари получил российский паспорт.

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