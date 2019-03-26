Тест: Что вы помните из школьной программы?

Школьные знания довольно быстро могут стереться из памяти после окончания школы, особенно если ими не пользоваться. Взрослым приходится заново вспоминать основы биологии, физики, географии, когда учиться идут их собственные дети. Давайте проверим, сколько школьных знаний есть сейчас в вашей голове. Поехали!

Ну что, тест был лёгким или сложным? Поделитесь своим результатом в комментариях!

