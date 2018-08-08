Весёлый дед ворвался в съёмку модели и стал мемом

Австралийская модель Кристина Мендонка (Kristina Mendonca) поделилась в интернете видео с пляжной съёмки, где девушка позирует в купальнике. Ролик собрал 1,8 миллиона просмотров в Instagram и более 18 миллионов — в Twitter. И причина такой популярности вовсе не в соблазнительной фигуре модели и не в откровенном бикини. Зрителям понравился весёлый улыбающийся дед, который появился за спиной девушки и с весьма безмятежным видом прошёл сзади неё, ничуть не стесняясь своего бодипозитивного тела.

Интернет-пользователи пришли в восторг от забавного видео и вдоволь поупражнялись в остроумии:

Это что за секси-мужчина позади неё?

Я даже не могу сосредоточиться на модели, потому что какая-то девица в красном бикини занимает весь кадр!

Тут и мемы подоспели.

«Это мои друзья и я»

Теперь этот парень — моё тотемное животное.

Я приветствую своего нового повелителя. Идёт вразвалку, живот выпирает, улыбка бессмысленная, — пишут юзеры в комментариях и публикуют не менее смешные видео.

Ранее «Ридус» рассказывал о пышной тётеньке, которая закрыла собой самый эпичный момент прыжка в бассейн и стала мемом о неудачных съёмках. Теперь женщину вставляют во все видео подряд.

А ещё мы публиковали подборку фотографий, на которых задний фон гораздо круче и смешнее переднего. И эти кадры такие весёлые, что наверняка продлевают жизнь.