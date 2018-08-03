найти ×
   
  • USD -0.33
    64.17
  • EUR -0.34
    72.58
СохранитьСохранено0
×

00300

Чувства людей показали с помощью рук

Small dd3dc5f883
  • 26 марта 2019, 15:38
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Необычный фотопроект стал популярным в соцсетях. Российская фотограф и иллюстратор из города Ижевск Анжелика Константинова показала отношения между людьми с помощью женских и мужских рук. Касания, сплетения, жесты передают чувства, которые возникают в паре — от робости и интереса до ненависти и боли. Автор считает, что руками мы можем легко показать своё отношение к человеку — руками мы ласкаем, бьём, любим, ненавидим, обнимаем, отталкиваем, поддерживаем и убиваем. Любопытный фотопроект называется «Двое».

1. Интерес

2. Грубость

3. Дружба

4. Манипуляция

5. Ненависть, злость

6. Надёжность

7. Измена

8. Абьюзерство

9. Привычка

10. Нежность

11. Зависимость

12. Одиночество

13. Робость

14. Боль

15. Прощание

16. На одни и те же грабли

17. Привязанность

18. Расставание

19. Сотворение жизни

Что думаете? Поделитесь с нами своим мнением в комментариях.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1
4289028читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
4024384читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

11351716читать позжечитаю позже

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы03 августа 2018

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

8031786читать позжечитаю позже