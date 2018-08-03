Чувства людей показали с помощью рук

Необычный фотопроект стал популярным в соцсетях. Российская фотограф и иллюстратор из города Ижевск Анжелика Константинова показала отношения между людьми с помощью женских и мужских рук. Касания, сплетения, жесты передают чувства, которые возникают в паре — от робости и интереса до ненависти и боли. Автор считает, что руками мы можем легко показать своё отношение к человеку — руками мы ласкаем, бьём, любим, ненавидим, обнимаем, отталкиваем, поддерживаем и убиваем. Любопытный фотопроект называется «Двое».

1. Интерес

2. Грубость

3. Дружба

4. Манипуляция

5. Ненависть, злость

6. Надёжность

7. Измена

8. Абьюзерство

9. Привычка

10. Нежность

11. Зависимость

12. Одиночество

13. Робость

14. Боль

15. Прощание

16. На одни и те же грабли

17. Привязанность

18. Расставание

19. Сотворение жизни

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