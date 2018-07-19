В Совфеде убеждены, что Европа не откажется от российских энергоресурсов
- 26 марта 2019, 13:16
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников убежден, что потребители российского газа в Европе не откажутся от энергоресурсов из РФ, несмотря на активное противодействие этому Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о противодействии поставкам энергоресурсов из России в Европу.
Безусловно, такое одностороннее решение конгрессменов „вбивает кол“ между США и Евросоюзом. Любви к американцам со стороны Европы этот законопроект не добавит, — приводит агентство слова Калашникова.
Сенатор отметил, что сегодня нет никаких оснований думать, что российские проекты в Европе будут ограничены.
Европа всегда была прагматичной, и для нее важно — платить более высокую цену за сжиженный газ из США или более низкую за газ из России, — подчеркнул Калашников.
Он убежден, что Европа к данному вопросу подойдет с позиции рационализма.
В феврале, как сообщал «Ридус», комитет постоянных представителей стран — членов ЕС (COREPER) одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза.
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