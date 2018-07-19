найти ×
   
  • USD -0.33
    64.17
  • EUR -0.34
    72.58
СохранитьСохранено0
×

10987

В Совфеде убеждены, что Европа не откажется от российских энергоресурсов

Small default

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников убежден, что потребители российского газа в Европе не откажутся от энергоресурсов из РФ, несмотря на активное противодействие этому Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о противодействии поставкам энергоресурсов из России в Европу.

Безусловно, такое одностороннее решение конгрессменов „вбивает кол“ между США и Евросоюзом. Любви к американцам со стороны Европы этот законопроект не добавит, — приводит агентство слова Калашникова.

Сенатор отметил, что сегодня нет никаких оснований думать, что российские проекты в Европе будут ограничены.

Европа всегда была прагматичной, и для нее важно — платить более высокую цену за сжиженный газ из США или более низкую за газ из России, — подчеркнул Калашников.

Он убежден, что Европа к данному вопросу подойдет с позиции рационализма.

В феврале, как сообщал «Ридус», комитет постоянных представителей стран — членов ЕС (COREPER) одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
4024346читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
290704434читать позжечитаю позже

главное

|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

93015728читать позжечитаю позже
|статья

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе19 июля 2018

Хип-хоп исполнитель и битмейкер из Минска Murovei на своем новом альбоме «Мрачный сезон» довольно радикально «освежил» звук.

202284читать позжечитаю позже