В Совфеде убеждены, что Европа не откажется от российских энергоресурсов

Первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников убежден, что потребители российского газа в Европе не откажутся от энергоресурсов из РФ, несмотря на активное противодействие этому Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о противодействии поставкам энергоресурсов из России в Европу.

Безусловно, такое одностороннее решение конгрессменов „вбивает кол“ между США и Евросоюзом. Любви к американцам со стороны Европы этот законопроект не добавит, — приводит агентство слова Калашникова.

Сенатор отметил, что сегодня нет никаких оснований думать, что российские проекты в Европе будут ограничены.

Европа всегда была прагматичной, и для нее важно — платить более высокую цену за сжиженный газ из США или более низкую за газ из России, — подчеркнул Калашников.

Он убежден, что Европа к данному вопросу подойдет с позиции рационализма.

В феврале, как сообщал «Ридус», комитет постоянных представителей стран — членов ЕС (COREPER) одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза.