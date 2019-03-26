Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах

Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.

По ее словам, победительниц в результате может ждать не только успех, но и разочарование.

«Меня немного удивляет то отношение, которое формируется в нашей стране к победительницам конкурсов красоты. Забавно, если вы так не любите девушек, которые выигрывают в конкурсах, может, не надо их вообще проводить?» — написала Семеренко в своем аккаунте в Instagram.

Девушка добавила, что если для многих победительницы — объект насмешек и сплетен, есть ли смысл проводить эти конкурсы и присуждать «пафосные названия „Мисс Россия“, „Мисс Москва“».

«Это очень смешно, правда, смотреть, как журналисты соревнуются в самых разных заголовках, пытаясь уличить меня в различных грехах», — отметила лишенная титула победительница.

«Молодые девушки, кто хочет пойти в крупный конкурс. Тридцать раз подумайте, готовы ли вы! Возможно, вам это совсем не нужно. Дети, карьера, семья — гораздо проще, чем вступать в войны со всем миром», — подчеркнула в своем посте Семеренко.

Она отметила, что победа в конкурсах — «не только праздник, но и испытание».

Семеренко также сказала, что ее не волнует, будет у нее титул или нет.

«Для себя я уже завоевала номинации и добилась успеха. В любом случае, как бы обо мне ни сказали, какие мне бы ни ставили диагнозы, я буду идти вперед. И не назло всем, а просто потому, что я люблю развиваться и побеждать», — подчеркнула экс-«Мисс Москва».

Как ранее сообщал «Ридус», Алесю Семеренко, победившую в конкурсе красоты «Мисс Москва — 2018», лишили титула и короны. Такая санкция в отношении Семеренко была принята из-за полного несоблюдения ею условий договора. Инцидент произошел впервые за 23 года существования конкурса. Согласно правилам конкурса, титул и корона победительницы переходят «Первой Вице-Мисс Москва» — Ксении Паленовой.