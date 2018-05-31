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202115

Опубликовано видео встречи Трампа с Овечкиным в Белом доме

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© EPA/TASS

Президент США Дональд Трамп объявил себя фанатом хоккейной команды клуба «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой является россиянин Александр Овечкин. Это произошло на встрече хоккеистов с Трампом в Белом доме после завоевания игроками Кубка Стэнли в минувшем сезоне.

«Я большой фанат хоккея и „Вашингтон Кэпиталз“, и еще этого парня — у меня просто нет выбора, я и его фанат, потому что у него в руках нечто особенное», — заявил Трамп, хлопнув по руке Овечкина, и указав на Кубок. «Для нас большая честь находиться здесь. Мы попытаемся снова достичь этого, выиграв Кубок Стэнли», — ответил Александр Овечкин президенту.

Хоккеисты «Вашингтона» подарили президенту золотую клюшку, на которую нанесена дата победы «Кэпиталз» в решающей игре финальной серии Национальной хоккейной лиги за Кубок Стэнли.

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» стали первой столичной командой с 1997 года, которая посетила Белый дом.

Напомним, Александр Овечкин дебютировал в Национальной хоккейной лиге в 2005 году, переехав в США после судебной тяжбы с российскими хоккейными клубами. Его карьера в клубе «Вашингтон Кэпиталз» сложилась очень успешно: Александр сходу получил приз лучшему новичку — «Колдер Трофи», а затем семь раз был отмечен как лучший снайпер, трижды — как самый ценный игрок, один раз как лучший бомбардир. С «Вашингтон Кэпиталз» он стал трехкратным чемпионом мира.

В 2009 году Ови, как прозвали Овечкина за океаном, вошел в десятку лучших игроков НХЛ десятилетия, в январе 2017-го был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ. В 2018 году команда «Вашингтон Кэпиталз» во главе с Овечкиным взяла Кубок Стэнли — впервые в истории этого клуба, что вызвало настоящее ликование в среде его американских фанатов.

Недавно Александр Овечкин удостоился еще и премии за лучший гол 2018 года в НХЛ, причем это была ровно 600-я шайба в карьере россиянина за «Вашингтон Кэпиталз».

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