Госдеп похвалил Россию за Сирию

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил о том, что Россия проявила себя как «полезный участник» урегулирования в Сирии.

«Например, в январе Россия одобрила резолюцию ООН, которая позволяет нам продолжать отправлять гуманитарную помощь в Сирию через территории, контролируемые оппозицией, это полезно», — цитирует Джеффри RT.



«Сейчас русские работают над конституционным комитетом… Они настроены на сотрудничество в своих идеях и других действиях», — добавил спецпредставитель США.



Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. С осени 2014 года Соединенные Штаты и объединенные силы союзников наносили авиаудары по позициям боевиков террористических организаций, установивших контроль над значительной частью территории страны, а также атаковали позиции сирийских правительственных войск.

В сентябре 2015 года президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Сирийской арабской республике. Российские войска прибыли в Сирию по официальной просьбе и приглашению Дамаска.



В начале 2019 года позиция американских властей в отношении Сирии была серьезно скорректирована: 17 февраля Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон более не намерен добиваться отставки президента Башара Асада, но «призывает к значительным изменениям в поведении режима».

В декабре 2018 года США приступили к полному выводу войск из Сирии. Из-за несогласия с этим решением президента Дональда Трампа в отставку подал глава Пентагона генерал Джеймс Мэттис. Однако месяцем позже, 11 января, госсекретарь Майк Помпео объявил, что Силы международной коалиции во главе с США продолжат наносить авиаудары по территории Сирии даже после вывода войск в связи с «победой над террористами». В феврале стало известно о решении Трампа временно оставить в Сирии миротворческую группу в составе около 200 человек.