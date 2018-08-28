В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда признал 18-летнего жителя Калининграда Ивана Лузина виновным по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Этот прецедент стал первым в России.

После оглашения решения суда адвокат Лузина заявил о намерении обжаловать его.

Как сообщает РИА Новости, бывшего волонтера штаба Алексея Навального и двух школьниц задержали 7 февраля 2019 года как участников несанкционированной акции. В результате девушек отпустили, а студент провел ночь в полиции.

В результате в отношении Лузина было возбуждено первое в России административное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях или пикетах». Она была введена в Кодекс об административных правонарушениях в декабре 2018 года.