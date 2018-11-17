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Пьяный мужчина увел сына из детсада, угрожая ножом воспитателям

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© pixabay.com

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель города Кимры беспрепятственно зашел в здание детского сада и увел своего сына, угрожая ножом воспитателям.

Несмотря на отказ работников учреждения в просьбе мужчины, он прошел в помещение для отдыха детей, разбудил сына, после чего покинул детский сад вместе с ребенком.

При этом он демонстрировал перед воспитателями нож и высказывал угрозы в их адрес, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

В настоящее время следствие выясняет обстоятельства проникновения в дошкольное учреждение нетрезвого мужчины.

Проводится доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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