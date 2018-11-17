Пьяный мужчина увел сына из детсада, угрожая ножом воспитателям
- 25 марта 2019, 20:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель города Кимры беспрепятственно зашел в здание детского сада и увел своего сына, угрожая ножом воспитателям.
Несмотря на отказ работников учреждения в просьбе мужчины, он прошел в помещение для отдыха детей, разбудил сына, после чего покинул детский сад вместе с ребенком.
При этом он демонстрировал перед воспитателями нож и высказывал угрозы в их адрес, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
В настоящее время следствие выясняет обстоятельства проникновения в дошкольное учреждение нетрезвого мужчины.
Проводится доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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