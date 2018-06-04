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СМИ: ударивший подростка ножом военный избежал ареста

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© flickr.com

Военнослужащий из Подмосковья, подозреваемый в нападении с ножом на 15-летнего подростка, сумел избежать ареста.

Его задержали на 48 часов, а потом отпустили на свободу, сообщает «Эхо Москвы в Ярославле».

До сих пор в отношении него не избрана мера пресечения, хотя инцидент произошел в центре Ярославля 8 марта, пишет издание.

Как утверждают очевидцы, военнослужащий сначала задел плечом школьника, а затем ударил его ножом в поясницу. Свидетели уверяют, что подросток никак не провоцировал конфликт.

«Нападавший был в состоянии опьянения, возможно, не только алкогольного, — сообщает 76.RU. со ссылкой на источник. — Буквально за пару минут до случившегося его за неадекватное поведение выгнали из бара в центре города».

В итоге же пострадавшего увезли на скорой в больницу, где его прооперировали.

СКР возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего из хулиганских побуждений», но после того, как выяснилось, что нападавший — офицер одной из подмосковных воинских частей, дело передали в военно-следственный комитет. При этом его не стали отстранять от военной службы, уточняет «Эхо Москвы в Ярославле».

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