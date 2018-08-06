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013026

За два дня задержано более тысячи разыскиваемых осужденных

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© мвд.рф

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», проходившего 13—14 марта, сотрудники ФСИН, МВД РФ и полиции стран СНГ задержали более 1,2 тысячи человек.

В их числе оказались более тысячи осужденных, сообщили в пресс-бюро ФСИН.

«Задержано 1263 лица, находящихся в местном, федеральном и международном розыске, в том числе 1064 осужденных», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что 489 осужденных должны были по решению суда самостоятельно прибыть в колонию-поселение. Еще 287 человек не явились в территориальный орган ФСИН РФ за получением предписания, а 202 человека не прибыли в колонию-поселение согласно предписанию.

Кроме того, 515 осужденных находились в розыске за уклонение от отбывания наказания, не связанного с лишением свободы.

В «Розыске» приняли участие более 8,1 тысячи сотрудников ФСИН, было проверено более 15,4 тысячи адресов возможного местонахождения разыскиваемых.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет более чем в 4 раза выросло число подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Комментарии (1)

  • Small 314f91f5dd
    Ninaсегодня, 17:48

    Не понятно. Если задержанных 1,2 тысяч человек, то как в их числе оказалось более тысячи осужденных?

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