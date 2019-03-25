В Китае нашли тысячи неизвестных науке окаменелостей животных
- 25 марта 2019, 14:08
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Китайские ученые из Северо-Западного университета Китая опубликовали исследование, в котором рассказали, что во время последних археологических раскопок им удалось обнаружить тысячи окаменелостей животных возрастом около 518 миллионов лет.
Останки были найдены на побережье реки Дансюй в китайской провинции Хубэй.
Это уникальная и шокирующая находка для нас. Более половины животных — это ранее неизвестные науке виды, — отметили ученые.
Удивительно, но останки животных выглядят отлично: у большинства сохранились мягкие ткани тела, в том числе кожа, глаза и внутренние органы.
По результатам работы специалисты собрали более 20 000 образцов, которые станут важным источником в изучении раннего происхождения видов на Земле. Сейчас ученые проанализировали уже 4351 животное, включая червей, медуз и некоторых морских обитателей.
Особое внимание специалисты уделят мягкотелым организмам — медузам и водорослям. Увидеть их в окаменелом состоянии — редкая возможность.
Большая часть коллекции состоит из твердых тел животных, поскольку твердые вещества, такие как кости, менее склонны к гниению и разложению.
Среди всех найденных животных ученые уже обнаружили несколько десятков новых видов.
Сейчас исследовательская группа документирует оставшиеся образцы и проводит дополнительные буровые работы в регионе, чтобы узнать больше о местной экосистеме и процессе окаменения.
Войти через социальные сети: