В Китае нашли тысячи неизвестных науке окаменелостей животных

Китайские ученые из Северо-Западного университета Китая опубликовали исследование, в котором рассказали, что во время последних археологических раскопок им удалось обнаружить тысячи окаменелостей животных возрастом около 518 миллионов лет.

Останки были найдены на побережье реки Дансюй в китайской провинции Хубэй.

Это уникальная и шокирующая находка для нас. Более половины животных — это ранее неизвестные науке виды, — отметили ученые.

Удивительно, но останки животных выглядят отлично: у большинства сохранились мягкие ткани тела, в том числе кожа, глаза и внутренние органы.

По результатам работы специалисты собрали более 20 000 образцов, которые станут важным источником в изучении раннего происхождения видов на Земле. Сейчас ученые проанализировали уже 4351 животное, включая червей, медуз и некоторых морских обитателей.

Особое внимание специалисты уделят мягкотелым организмам — медузам и водорослям. Увидеть их в окаменелом состоянии — редкая возможность.

Большая часть коллекции состоит из твердых тел животных, поскольку твердые вещества, такие как кости, менее склонны к гниению и разложению.

Среди всех найденных животных ученые уже обнаружили несколько десятков новых видов.

Сейчас исследовательская группа документирует оставшиеся образцы и проводит дополнительные буровые работы в регионе, чтобы узнать больше о местной экосистеме и процессе окаменения.