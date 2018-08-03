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В Югре детское питание хранили в холодильниках морга

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© flickr.com

В городе Югорске в здании морга обнаружили несколько тонн коробок с детским питанием, пишет URA.RU со ссылкой на депутата местной думы Антона Пантина.

По словам парламентария, он участвовал в осмотре помещения вместе с полицией после того, как один из местных жителей заявил об этом нарушении.

Депутат рассказал, что морг по-прежнему функционирует. «Там, скорее всего, хранятся формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке», — приводит агентство слова Пантина.

Кроме того, депутат считает, что коробки с детским питанием могут храниться в морге с осени, так что вызывает опасение не только небезопасность нахождения продуктов там, но и сроки их хранения.

Депутат также сообщил, что в настоящее время правоохранительные органы ведут доследственную проверку.

В городской администрации агентству не стали комментировать произошедшее, отметив, что морг относится к окружному департаменту здравоохранения.

В ведомстве пока не прокомментировали ситуацию. Главврач городской больницы Андрей Маренко попросил отправить ему официальный запрос.

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