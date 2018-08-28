В Китае возросло число жертв взрыва на химзаводе

В Китае увеличилось число жертв в результате мощного взрыва на химическом предприятии в восточной провинции Цзянсу, произошедшего в четверг, 21 марта, сообщает Центральное телевидение Китая.

Как стало известно СМИ, число погибших выросло до 78 человек. Кроме того, госпитализированы 566 человек, находившихся на предприятии.

Медики оценивают состояние 13 пострадавших как критическое, травмы еще 66 человек квалифицированы как тяжелые.

В настоящее время установлены личности 56 погибших.

Ранее сообщалось о 47 погибших.

Момент взрыва и первые минуты после него оказались записаны многими камерами, как стационарными, так и камерами смартфонов бывших поблизости людей.

