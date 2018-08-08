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На Камчатке проснулся древний вулкан

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  • 25 марта 2019, 12:22
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© Wikipedia

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения заявила, что проснулся крупный действующий вулкан Шивелуч на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта.

Это самый северный из действующих вулканов Камчатки, и находится он в 440 километрах от Петропавловска.

Ученые уточняют, что Шивелуч сформировался 60—70 тысяч лет назад и с тех пор извергался неоднократно. С начала XVIII века извержения происходили не менее 12 раз, а последнее было не так давно — в 2016 году.

Диаметр основания вулкана — 45—50 километров, общая площадь составляет не менее 1300 километров.

Для Шивелуча характеры два типа извержений: катастрофические (взрывного типа), повторяющиеся через 100—300 лет, и умеренные, происходящие 2 раза в год по мере роста экструзивного купола.

Для последнего типа характерна выступающая вязкая лава, которая нагромождается над устьем вулкана в виде куполов, из которых или около которых время от времени при сильных взрывах выделяются газы, дающие начало палящим тучам.

На днях вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 5 тысяч метров над уровнем моря, который заметен со спутника.

В понедельник днем по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Согласно видео- и спутниковым данным, его высота составила до 5 тысяч над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от исполина, — сообщили эксперты.

По данным краевого главка МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

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В Югре детское питание хранили в холодильниках морга

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© flickr.com

В городе Югорск в здании морга обнаружили несколько тонн коробок с детским питанием, сообщает URA.RU со ссылкой на депутата местной думы Антона Пантина.

По словам парламентария, он участвовал в осмотрел помещения вместе с полицией после того, как один из местных жителей сообщил об этом безобразии.

Депутат рассказал, что морг по-прежнему функционирует. «Там, скорее всего, хранятся формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды, которые используют для обработки трупов. Даже испарений некоторых достаточно для отравления человека, не говоря уже о ребенке», — приводит агентство слова Пантина.

Кроме того, депутат считает, что коробки с детским питанием могут храниться в морге с осени, так что вызывает опасение не только небезопасность нахождения продуктов там, но и сроки его хранения.

Депутат также отметил, что в настоящее время правоохранительные органы ведут доследственную проверку,

В городской администрации агентству не стали комментировать произошедшее, отметив, что морг относится к окружному департаменту здравоохранения.

В ведомстве пока не прокомментировали ситуацию. Главврач городской больницы Андрей Маренко попросил отправить ему официальный запрос.

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