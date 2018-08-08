На Камчатке проснулся древний вулкан

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения заявила, что проснулся крупный действующий вулкан Шивелуч на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта.



Это самый северный из действующих вулканов Камчатки, и находится он в 440 километрах от Петропавловска.

Ученые уточняют, что Шивелуч сформировался 60—70 тысяч лет назад и с тех пор извергался неоднократно. С начала XVIII века извержения происходили не менее 12 раз, а последнее было не так давно — в 2016 году.

Диаметр основания вулкана — 45—50 километров, общая площадь составляет не менее 1300 километров.



Для Шивелуча характеры два типа извержений: катастрофические (взрывного типа), повторяющиеся через 100—300 лет, и умеренные, происходящие 2 раза в год по мере роста экструзивного купола.

Для последнего типа характерна выступающая вязкая лава, которая нагромождается над устьем вулкана в виде куполов, из которых или около которых время от времени при сильных взрывах выделяются газы, дающие начало палящим тучам.



На днях вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 5 тысяч метров над уровнем моря, который заметен со спутника.

В понедельник днем по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Согласно видео- и спутниковым данным, его высота составила до 5 тысяч над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении от исполина, — сообщили эксперты.

По данным краевого главка МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

