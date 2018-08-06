Запуск Crew Dragon переносят на позднюю осень

СМИ сообщают, что второй испытательный запуск пилотируемого космического аппарата Crew Dragon компании SpaceX может отложиться.

Напомним, что в рамках этой миссии планировалось отправить двух астронавтов NASA к МКС.

Изначально предполагалось, что в июле этого года должен состояться запуск корабля с пилотами Бобом Бенкеном и Дагом Хёрли на борту. От этого полета зависит дальнейшая судьба Crew Dragon. По результатам полета корабль должен пройти сертификацию аэрокосмического агентства NASA для регулярных миссий к МКС.

По словам ТАСС, запуск могут перенести на конец ноября 2019-го, так как на данный момент пилотируемый корабль SpaceX окончательно не готов.

Запуск Crew Dragon, скорее всего, перенесут на позднюю осень из-за замечаний к квалификации корабля для полетов с экипажем, — заявил собеседник агентства.

Сейчас специалисты NASA планируют провести замену парашютной системы, так как к ней возникли вопросы после первого запуска Международной космической станции (МКС), который проводился в беспилотном режиме.

Ранее у корабля уже случались проблемы с парашютной системой, поэтому сейчас было решено доработать ее.

Также у агентства возникли вопросы и к космическому кораблю CST-100 Starliner от компании Boeing, что в итоге на днях обернулось переносом первого испытательного запуска Starliner с апреля на август этого года.