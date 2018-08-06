Стали известны исполнители акции в Историческом музее

Новый экспонат самовольно прикрепили к стене в Историческом музее в Москве журналисты «МК».

«Не корысти ради, а токмо чтобы проверить: как охраняются наши музеи», — так они объяснили свой поступок.

По их мнению, только так можно привлечь внимание общества к проблеме охраны музеев.

По собственному признанию сотрудников издания, они намеренно выбрали самую известную фотографию императрицы работы Александра Ягельского, а с помощью фоторедактора добавили «тревожную кнопку», на которую должны нажимать смотрители музея для вызова службы безопасности.

Журналисты также напомнили, что легендарный Бэнкси развесил в марте 2005 года в 16 музеях мира свои работы, многие из которых долго оставались незамеченными.

Ранее «МК» сообщил о том, что две 16-летние девочки, делавшие на выставке селфи, обнаружили на стене новую картину, которой ранее не было. В раме оказался снимок с изображением супруги Николая II, у которой в руках почему-то находился предмет, напоминающий брелок от автосигнализации.



Начальник управления общественных связей музея Мария Лемигова назвала случившееся «очередной спланированной провокацией против музеев». По ее словам, акция состоялась 23 марта, а участвовали в ней пятеро молодых людей, которые прикрепили картину к стене двухсторонним скотчем.