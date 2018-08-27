Круизный лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт

Круизный лайнер Viking Sky, застрявший накануне около западного побережья Норвегии из-за поломки двигателя, прибыл в норвежский порт Мольде своим ходом.

Как передает NRK, команде судна удалось запустить три из четырех двигателей.

До этого с борта теплохода вертолетами были эвакуированы 479 человек из 1373 пассажиров.

Отмечается, что 17 человек госпитализированы, некоторые из них получили ушибы и переломы. Большую часть пассажиров судна составляли британцы и американцы.

Среди членов экипажа — трое граждан России, приводит «Интерфакс» сообщение посольства РФ в Норвегии.

Намеченный на 27 марта следующий выход в море Viking Sky отменен.

Ранее сообщалось, что лайнер встал на якоре примерно в пяти километрах берега. Эвакуация проводилась в сложных погодных условиях: был сильный ветер, а волны достигали 6−8 метров.