найти ×
   
  • USD
    63.77
  • EUR
    72.59
СохранитьСохранено0
×

0013802

Круизный лайнер Viking Sky прибыл в норвежский порт

Small f1a6d446e0

© EPA\TASS

Круизный лайнер Viking Sky, застрявший накануне около западного побережья Норвегии из-за поломки двигателя, прибыл в норвежский порт Мольде своим ходом.

Как передает NRK, команде судна удалось запустить три из четырех двигателей.

До этого с борта теплохода вертолетами были эвакуированы 479 человек из 1373 пассажиров.

Отмечается, что 17 человек госпитализированы, некоторые из них получили ушибы и переломы. Большую часть пассажиров судна составляли британцы и американцы.

Среди членов экипажа — трое граждан России, приводит «Интерфакс» сообщение посольства РФ в Норвегии.

Намеченный на 27 марта следующий выход в море Viking Sky отменен.

Ранее сообщалось, что лайнер встал на якоре примерно в пяти километрах берега. Эвакуация проводилась в сложных погодных условиях: был сильный ветер, а волны достигали 6−8 метров.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
5122717читать позжечитаю позже
Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
6061870читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

8031786читать позжечитаю позже
|статья

Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие27 августа 2018

Откажется ли Индия от российского оружия?

31547932читать позжечитаю позже