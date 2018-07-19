Дочь Назарбаева назвала «уродами» детей-инвалидов

Дарига Назарбаева, старшая дочь ушедшего в отставку экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, позволила себе довольно некорректное высказывание.

На пресс-конференции новый спикер Сената Казахстана заявила о необходимости водить детей на экскурсии в дома ребенка и в интернаты для детей-инвалидов, чтобы они видели, каков результат непродуманной и преждевременной половой жизни.

«И детей этих, уродов показать, инвалидов, пусть смотрят», — сказала Назарбаева и добавила, что это работает гораздо лучше, чем «десятки часов, потраченные на разговоры и лекции».

Дарига Назарбаева была избрана спикером Сената Казахстана 20 марта. Ее кандидатуру предложил вступивший в должность и. о. президента страны Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Нурсултан Назарбаев, находившийся у власти почти 30 лет, заявил о сложении с себя полномочий главы государства.