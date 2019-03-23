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Рабочих крымского санатория госпитализировали с отравлением

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© pixabay.com

В инфекционное отделение Ялтинской городской больницы поступили десять человек с пищевым отравлением, сообщает «Интерфакс».

По словам заместителя министра здравоохранения Республики Крым Николая Деркача, все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

Как рассказали агентству в республиканском центре медицины катастроф, скорая помощь была вызвана на территорию одного из санаториев, в больнице находятся его рабочие.

Ранее, как сообщал «Ридус», в дагестанском Хасавюрте почти 90 человек отравились питьевой водой.

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