Рабочих крымского санатория госпитализировали с отравлением
- 23 марта 2019, 22:36
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В инфекционное отделение Ялтинской городской больницы поступили десять человек с пищевым отравлением, сообщает «Интерфакс».
По словам заместителя министра здравоохранения Республики Крым Николая Деркача, все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.
Как рассказали агентству в республиканском центре медицины катастроф, скорая помощь была вызвана на территорию одного из санаториев, в больнице находятся его рабочие.
Ранее, как сообщал «Ридус», в дагестанском Хасавюрте почти 90 человек отравились питьевой водой.
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