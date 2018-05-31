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На севере Москвы эвакуировали два торговых центра

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© Артем Геодакян/ТАСС

Вечером в субботу, 23 марта, около 2,6 тысячи человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «РИО» на северо-востоке столицы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

ТРЦ «РИО» расположен по адресу: Дмитровское шоссе, дом 163.

По словам собеседника агентства, сейчас кинологи проверяют все помещения торгово-развлекательного центра.

Кроме того, чуть раньше были эвакуированы свыше 850 человек из торгового центра XL, расположенного по адресу Дмитровское шоссе, дом 89.

Причина эвакуации та же, анонимного сообщение об угрозе «минирования», сказал собеседник агентства.

Там тоже проводится проверка всех помещений.

В последние недели в связи с сообщениями об угрозе взрывов были эвакуированы ряд московских торговых центров, образовательных учреждений, судов и других организаций. Все сообщения оазались ложными.

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