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Поклонская посоветовала Зеленскому не выписывать рецептов по возврату Крыма

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© Антон Новодережкин/ТАСС

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала заявление кандидата в президенты Украины, киноактера Владимира Зеленского по поводу возможного возвращения Крыма, сообщает РИА Новости.

Депутат считает, что украинским политикам не стоит «обманывать в первую очередь самих себя».

Также политик отметила, что простых украинцев и международное сообщество тоже не нужно обманывать, «чтобы не выписывать в публичном пространстве рецепты по возврату Крыма и Донбасса».

Парламентарий отметила, что в будущем ни один из российских лидеров не будет поднимать вопрос о статусе Крыма.

А если кому-то придет в голову такой бред, то российский народ его быстро поправит и покажет, что такой «руководитель» недостоин своей страны, — приводит агентство слова Поклонской, добавившей, что в России бесполезно рассчитывать на смену власти.

Ранее, как сообщал «Ридус», депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что любые заявления украинских политиков о принадлежности полуострова являются пустыми словами.

В субботу, 23 марта, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, когда Крым вернется в состав страны.

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