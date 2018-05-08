Фейки недели: мэр Нижней Туры бросился с кулаками на Лолиту Милявскую

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Лолита обругала журналистов, назвав их козлами

На этой неделе певица Лолита Милявская давала концерт в Ростове-на-Дону. А после ее выступления в telegram-канале Baza появился фейк, что артистке якобы стало плохо прямо на сцене, и ей вызвали «скорую». Диагноз — повышенное давление на фоне сильного стресса, пишут авторы telegram-канала.

Лолита, узнав о распространении данной новости, весьма рассердилась.

«Нет! Людям, представляющим прессу объясняла по телефону, что нахождение скорой за кулисами, это любовь к себе, членам коллектива и зрителям! На всех мероприятиях, она должна дежурить! Вроде всё объяснила, но жареное важнее!!! Ну и кто вы после этого?» — высказалась Лолита в своем Instagram.



Певица отметила, что подобные фейковые новости могут ударить по ее карману, и пригрозила подать на журналистов в суд.

«Мы с адвокатом Сергеем Жориным вкатаем иск, если по вашей вине будет сдан хоть один билет аншлаговых концертов! Зрители уже оборвали площадки звонками о моём самочувствии! Козлы, а не журналисты!» — заключила Милявская.



Избиение мэра Нижней Туры

Мэр Нижней Туры Алексей Стасёнок тоже, как он утверждает, пострадал от фейковых новостей. СМИ писали, что градоначальник, будучи в Верхней Пышме, подрался с представителями какого-то ЧОПа и угодил в руки медиков с травмой головы.

Издание URA.ru связалось ЦГБ Пышмы, где подтвердили, что Стасенок Алексей Викторович 1988 года рождения действительно поступал к ним с травмой головы.

Сам градоначальник уверяет, что всё это неправда.

Ни в каких конфликтах, потасовках, драках не участвовал и травм не получал. В период нахождения в отпуске с 4 марта по настоящее время я в учреждения здравоохранения за медицинской помощью не обращался. Работники больницы прекрасно осведомлены о том, какие сведения составляют врачебную тайну и не могли бы подтвердить/опровергнуть заболевание (травму) различным информационным источникам без специального разрешения, — заявил Стасёнок на своей странице в Facebook.

Еще мэр опубликовал свою фотографию, чтобы каждый мог убедиться в отсутствии на его лице каких-либо следов потасовки с сотрудниками ЧОПа.

Отравленные продукты для школ

Родители российских школьников получили СМС-сообщения о массовых отравлениях в школьных столовых продуктами, привезенными с Украины. Об этом рассказал популярный блогер Алексей Наседкин.

«Уважаемые родители! Школа доводит до нашего сведения, что в реанимации инфекционки умер мальчик. На выходных он выпил тархун (в стекле). Поднялся билирубин, интоксикация, 2 дня комы, спасти не удалось!!! Говорите с детьми, объясняйте! Там сейчас находится еще девочка — выпила Ситро (стекло, марку не помнит) девочка под капельницами с пятницы. Обошлись без реанимации. Как сказала врач, там пол отделения с теми же результатами после энергетиков. Распространяйте информацию и предупреждайте детей!» — привел Наседкин выдержку из такого сообщения.



Информация оказалась фейком, причем распространяется она, по мнению блогера, именно с территории Украины, потому что в тексте, когда говорится о стране-производителе вредных продуктов, используется предлог «в», а не «на».

Наседкин отметил, что люди образованные, прочитав похожее сообщение, быстро его сотрут и забудут. Но родители бывают разные. Некоторые из них готовы поверить и не в такой бред.