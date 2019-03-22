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Голливудская звезда Гвинет Пэлтроу стала торговать БДСМ-бельем

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AP/TASS

Обладательница «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми» Гвинет Пэлтроу выпустила коллекцию нижнего белья в стиле БДСМ, сообщает Daily Mail.

На сайте Goop, который был основан популярной актрисой еще в 2008 году, выставлен на продажу комплект из кожаного белья ручной работы с декоративными металлическими деталями.

В качестве пикантного дополнения к нему прилагается черная плеть с шипами, также изготовленная из кожи, пишет издание.

Трусики из 100% коровьей кожи продаются за 318 долларов, бюстгальтер — за 312 долларов, а плеть — за 240 долларов.

Goop

Наибольшую известность 46-летней Гвинет Пэлтроу принесли фильмы «Влюбленный Шекспир», «Семь», «Талантливый мистер Рипли» и «Железный человек».

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