Во Владимирской области стартовал мониторинг детского питания

Стартовал проект, о запуске которого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла в ходе Первого Всероссийского форума отцов, состоявшегося в конце февраля в Екатеринбурге.

На первом рабочем совещании, прошедшем во Владимире в рамках проекта, приняли участие директора детских садов и школ, представители Роспотребнадзора, областного и городского управлений образования, а также советник аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области.

Руководитель некоммерческой организации «За школьное питание» поделился опытом по контролю за качеством детского питания в форме родительского контроля в Ярославской области.

Советник аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка рекомендовал рассмотреть возможность разработки региональных методических рекомендаций для родителей по единому алгоритму действий при проведении родительского контроля.

Предполагается, что полномасштабный мониторинг качества детского питания охватит все субъекты РФ уже в течение ближайшего месяца.

Анна Кузнецова сообщила, что в аппарат уполномоченного систематически поступают обращения от родителей, обеспокоенных качеством питания в школах и детских садах. По ее словам, за последние 2 года количество таких обращений увеличилось на 36,4%.

Она подчеркнула, что в настоящее время над исполнением поручения президента РФ ужесточить требования к качеству организации детского питания работают законодатели, а также рассматриваются варианты совершенствования закупочных процедур.

«Уверена, что все эти действия в комплексе позволят добиться хорошего результата», — приводятся слова Кузнецовой на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.