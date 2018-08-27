В Шереметьево на борту прилетевшего из Доминиканы самолета умер россиянин

Гражданин России, находившийся на борту лайнера, прилетевшего в Шереметьево из Доминиканы утром 22 марта, скоропостижно скончался, сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно изданию, во время полета 63-летний мужчина почувствовал себя плохо.

После посадки самолета авиакомпании Nordwind прибывшие на место врачи скорой помощи попытались реанимировать пассажира, однако спасти его не удалось.

По предварительной версии, смерть мужчины наступила из-за острой сердечной недостаточности.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Петербурга в Москву самолет авиакомпании «Россия» вынужден был вернуться в аэропорт «Пулково» из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира.