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В новом эксперименте NASA люди проведут в кровати 2 месяца

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  • 23 марта 2019, 10:35
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© NASA

Американское космическое агентство NASA рассказало о своем новом эксперименте для будущих астронавтов. На этот раз эксперимент получится очень тяжелым, признаются ученые.

Испытуемым придется два месяца неподвижно лежать на кровати. Это кажется просто только на первый взгляд, так как при нулевой активности мышцы могут атрофироваться, а кровь перестает правильно циркулировать по организму.

Но такие эксперименты необходимы, так как будущим астронавтам марсианской миссии придется находиться в длительном перелете, а при нулевой гравитации мышцы человека полностью расслаблены, и чтобы быть физически здоровым, астронавтам необходимо постоянно заниматься спортом.

Самый действенный способ симулировать отсутствие гравитации в земных условиях — это заставить человека долгое время лежать, так как в горизонтальном положении организм начинает функционировать иначе.

Недавно стало известно об очень сложном эксперименте NASA и ESA, который начнется уже в этот понедельник, 25 марта.

На протяжении 2 месяцев 24 добровольца будут лежать в постелях медицинского центра Envihab в Кельне, Германия. Их головы будут опущены на шесть градусов ниже обычного, а одно плечо будет постоянно касаться матраса.

Людей разделят на две группы: одна часть будет находиться в обычных условиях, а другая — помещена в центрифугу для создания искусственной гравитации.

Все это время за людьми будут постоянно наблюдать медики и ученые, которые оценят работу сердечно-сосудистой системы, состояние мышц, обмена веществ и умственные способности. После эксперимента участники пройдут этап восстановления, который займет не менее 29 дней.

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