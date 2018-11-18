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Тест: Знакомы ли вы с правилами этикета?

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  • 22 марта 2019, 16:42
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Правила поведения в обществе меняются с течением времени. Впервые этикет возник при дворе французского «короля-солнце», Людовика XIV, он раздал гостям карточки с описанием того, как они должны себя вести на званом ужине. И хоть в наше время рушатся барьеры и многие истины объявляются неверными, взаимное уважение в общении людей друг с другом остаётся необходимым.

А как хорошо вы разбираетесь в этикете? Знаете ли вы, кто должен первым выходить из лифта, что говорить, если вам сделали комплимент, и как правильно складывать на тарелке нож и вилку? Проверьте себя с помощью нашего теста.

Сколько правильных ответов удалось дать? Есть с чем поспорить? Пишите в комментариях, обсудим!

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