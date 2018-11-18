Депутат от ЛДПР уличен в сексуальных домогательствах

Депутат законодательного собрания Ленинградской области от ЛДПР Юрий Голиков уличен в сексуальных домогательствах. Жертвой народного избранника стала сотрудница одного из комитетов регионального правительства. Женщина уже написала заявление на имя спикера заксобрания Сергея Бебенина с просьбой призвать депутата к ответу.

По словам чиновницы, Голиков зашел к ней в кабинет и начал в хамской манере высказываться на тему половых отношений. При этом Голиков позволял себе «лапать» госслужащую, прижав её к стене. «Всё это он делал с использованием большого количества нецензурных и оскорбительных фраз, унижающих мое человеческое достоинство», — рассказывает женщина в своем заявлении.

Голиков не отпускал женщину на протяжении почти 15 минут. А после, когда чиновница вырвалась из рук депутата, он начал её преследовать (даже заходил вслед за женщиной в туалет). Кроме того, депутат повредил мобильный чиновницы и стационарные телефоны, чтобы она не могла обратиться в полицию.

В результате женщина была спасена другими сотрудниками аппарата заксобрания. Сегодня она боится приходить на работу, пока по коридорам парламента Ленинградской области ходит невоздержанный либерал-демократ.

Никаких извинений до настоящего момента не поступало. Ни от Голикова, ни от руководителя фракции Андрея Лебедева, — заявила чиновница.

Ранее в насильственных действиях сексуального характера был обвинен однопартиец Голикова из Госдумы Леонид Слуцкий. Три журналистки, представляющие «Русскую службу Би-би-си», телеканалы «Дождь» и RTVI, жаловались, что Слуцкий неоднократно их трогал за интимные места.