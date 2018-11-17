Картины великих художников превратили в сумасшедшие оптические иллюзии

Оптические иллюзии заставляют наш мозг напрягать все извилины, потому что обманывают наши глаза и являются не тем, чем кажутся на первый взгляд. Пусть это прозвучит, как клише, но оптические иллюзии — это напоминание о том, что вещи, которые мы видим, не всегда такие, какими выглядят.

Украинский художник Олег Шупляк (Oleg Shupliak) специализируется на создании ошеломляющих иллюзий, превращая картины знаменитых художников в замысловатые многослойные полотна, в которых зашифрованы, как портреты самих авторов, так и лица других знаменитостей, таких как Сальвадор Дали, Винсент Ван Гог, Иван Айвазовский, Джон Леннон, Николай Гоголь, Исаак Ньютон и многие другие известные деятели искусства. 52-летний украинец когда-то учился на архитектора, и это отразилось на его творчестве. Каждое полотно — это шедевр, под слоем красок и теней которого скрываются детали, создающие невероятные оптические иллюзии, так и норовящие свести вас с ума.

Собрали для вас самые впечатляющие работы мастера, чтобы вы попробовали угадать каждую из картин. И помните, чем больше вы рассматриваете, тем больше видите!

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Какая картина впечатлила вас больше всего? Поделитесь с нами своим мнением об этих работах в комментариях!